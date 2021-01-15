نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيئول تستبدل سفيرا لها في دولة إفريقية لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عينت كوريا الجنوبية سفيرا جديدا لدى نيجيريا اليوم الجمعة ليحل محل المبعوث السابق في ظل تحقيق بشأن مخالفة مزعومة في تعيين موظف سابق بالسفارة.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الكورية الجنوبية، فإنه سيرأس كيم يونغ تشيه الذي شغل سابقا منصب الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان، البعثة في الدولة الإفريقية.

وتسعى الخارجية الكورية الجنوبية إلى إجراء تحقيق في مزاعم أن السفير السابق لي إن تيه منح امتيازات زائدة لموظف كوري أثناء التوظيف عام 2019.

ينفى لي صحة هذه المزاعم، في حين أكدت الوزارة في وقت سابق أنها أمرت السفير السابق بالعودة إلى سيئول.