عروض بداية العام علي سيارات هيونداي موديل 2021 بالسعودية

سيارات هيونداي موديل 2021، من اهم السيارات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي يستخدمها الكثير من المواطنين السعوديين لذلك قامت شركه عبد اللطيف جميل للتمويل بطلاق عروض جديده بمناسبه بداية العام علي سيارات هيونداي موديل 2021 والتي تم الإعلان عنهم عبر الصفحات الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي سوف نوضحها لكم من خلال المقالة الأتية.

عروض سيارات هيونداي موديل 2021

قامت شركه عبد اللطيف جميل بالإعلان علي عده عروض في بداية العام والتي شملتها سيارات هيونداي 2021 و سيارات كيا 2021 و سيارات تويوتا 2021 و سيارات تويوتا كورولا 2021، حيث تم الإعلان علي عروض سيارات هيونداي موديل 2021 لتبدأ من 12 يناير 2021 حتي 2 فبراير 2021 وجاءت هذه العروض لتشمل مجموعه من سيارات هيونداي موديل 2021 وهي سياره هيونداي سنتافي smart 4×2 2021 وسياره هيونداي النترا smart 2021 و سياره هيونداي كريتا smart 2021 و سياره هيونداي اكسنت smart 2021.

هيونداي سنتافي smart 4×2 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي سنتافي smart 4×2 2021 وهي:

سياره رياضيه بدفع أمامي.

حجم المحرك 12.60 لتر بمعدل استهلاك 2.40 لتر.

6 أسطوانات لتوليد 172 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومقاعد في الصف الثالث.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

عرض هيونداي سنتافي smart 4×2 2021

يمكن الحصول علي سياره هيونداي سنتافي smart 4×2 2021 بقسط شهري 2069 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

هيونداي النترا smart 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي النترا smart 2021 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 16.80 لتر بمعدل استهلاك 1.60 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 128 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

عرض هيونداي النترا smart 2021

يمكن الحصول علي سياره هيونداي النترا smart 2021 بقسط شهري 1303 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

هيونداي كريتا smart 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي كريتا smart 2021 وهي:

سياره رياضيه بدفع أمامي.

حجم المحرك 17.50 لتر بمعدل استهلاك 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 115 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

هيونداي كريتا smart 2021

يمكن الحصول علي سياره هيونداي كريتا smart 2021 بقسط شهري 1341 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

هيونداي اكسنت smart 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي اكسنت smart 2021 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 20.50 لتر بمعدل استهلاك 1.4 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 100 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس.

2 وسائد هوائيه.

عرض هيونداي اكسنت smart 2021

يمكن الحصول علي سياره هيونداي اكسنت smart 2021 بقسط شهري 1063 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.