روسيا: 3.5 ملايين إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - تجاوزت روسيا، اليوم الجمعة، 3.5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان تسجيل 24.715 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - تجاوزت روسيا، اليوم الجمعة، 3.5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان تسجيل 24.715 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية. وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، أعلن المسؤولون فى روسيا، تسجيل 555 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات الوباء فى البلاد إلى 64.495 وفاة.

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