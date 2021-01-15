مسؤول أمريكى: نفتقر إلى قوانين لمكافحة الإرهاب الداخلى

وفى مؤتمر صحفى، أضاف ميلر: "ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلى مقارنة مع الإرهاب الدولى"، لافتًا إلى أنه حتى الآن كان المسؤولين "مترددين كثيرًا فى تعطيل أنشطة يحميها الدستور، لكن أظن أنه علينا إعادة تقييم المسألة مع المجموعات التى تنشط فى الولايات المتحدة، مع فكرة إسقاط الحكومة بالعنف".
وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكد مسؤول مكافحة الإرهاب الأمريكى، أنه "ليس علينا أن نمر بقائمة من المواد القانونية للعثور على تلك التى تتوافق مع جنحة ما، يجب أن يكون ثمة نص شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلى".
وتابع: "الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، عليهم على الأرجح التفكير فيها مجددًا الآن".
ولمكافحة تهديدات تنظيميى القاعدة وداعش المصنفين "تنظيمين إرهابيين أجنبيين"، تسمح القوانين الأمريكية لقوات الأمن بملاحقة أى شخص يقدم أدى دعم مادى لهما.
وكانت واشنطن وجهت اتهامات لـ70 شخصًا على صلة بالعنف الذى استهدف الكابيتول، بعد التعرف على 170 مشتبهًا. كما تحدثت وزارة العدل عن اتهام المئات فى الأشهر المقبلة.
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