بايدن يكلف ديفيد كيسلر لقيادة برنامج لقاحات كورونا بدلا من المغربي منصف السلاوي

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، تعيين المفوض السابق لمنظمة الغذاء والدواء، ديفيد كيسلر، مديرًا لبرنامج توزيع اللقاح الأمريكي المضاد لكورونا "وارب سبيد".
وبحسب قناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، فإن قرار تعيين كيسلر جاء بعد استقالة منصف السلاوي، كبير مستشاري البرنامج، بناء على طلب فريق بايدن.
جدير بالذكر أن كيسلر ساعد في تطوير واعتماد الأدوية المضادة لمرض الإيدز في التسعينيات.
وعملية "وارب سبيد" هي برنامج الحكومة الخاص بتوزيع لقاحات كورونا، وعُين السلاوي في الربيع الماضي لقيادة جهود تطوير لقاح وفقًا لجدول زمني معجل.
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