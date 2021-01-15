الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى مقاطعتى خبى، وهيلونج يانج شمال شرق البلاد، فيما تعد أعلى حصيلة يومية منذ 2 مارس الماضى.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قالت اللجنة الصينية إن 135 من الإصابات الجديدة فقط محلية المصدر، فيما لم تسجل الصين أى وفيات جديدة، ليستقر إجمالى وفيات البلاد عند 4.635، فى حين بلغ عدد الإصابات 87.988 وفاة.

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