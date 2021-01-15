القاعدة يتبنى الهجوم الانتحارى ضد جنود فرنسا فى مالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التحالف فى منطقة الساحل لإفريقى، والمرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن هجوم انتحارى أسفر عن إصابة 6 جنود فرنسيين فى مالي يوم 8 يناير الجارى.





وفى بيان لها عبر منصتها، أشارت الجماعة التى تشكل أكبر تحالف متطرف فى منطقة الساحل إلى معلومات عن مقتل مدنيين فى غارة جوية واستمرار الوجود العسكرى الفرنسى فى المنطقة، حسبما نقلت "فرانس برس". وأوضحت أن مقاتلاً من الجماعة فجر سيارته المحشوة بالمتفجرات ضد قافلة للقوات الفرنسية، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. وكان الجيش الفرنسى أعلن إصابة 6 جنود من قوة برخان لمكافحة الإرهابيين فى اليوم نفسه فى مالى فى تفجير انتحارى لآلية.

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