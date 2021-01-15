جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الرابع على التوالى، وذلك على الرغم من تنفيذ الإغلاق الثالث خلال عام واحد.





وكانت السلطات الصحية فى إسرائيل أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 9.172 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليوم السابق، حيث تواجه إسرائيل موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقاً صارماً مدة أسبوعين يشمل وضع قيود على حرية التنقل. وتسمح إسرائيل للناس بدائرة قطرها كيلومتر واحد فقط عند مغادرة منازلهم. ومن جانبه، أعلن منسق شؤون مكافحة كورونا فى إسرائيل، نحمان آش، تمديد الإغلاق الذى بدأ قبل أسبوع، لأسبوع ثالث، حيث وصل إجمالى الإصابات بكورونا هناك إلى 531.791، والوفيات إلى 3.869 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الرابع.. إسرائيل تسجل 9 آلاف إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.