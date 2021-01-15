رسميًا.. روسيا خارج معاهدة الأجواء المفتوحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، انسحاب روسية من معاهدة الأجواء المفتوحة، وذلك ردًا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المعاهدة ذاتها.
وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها بدأت الإجراءات الداخلية لإتمام خروجها من الاتفاقية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضاف البيان: "بسبب عدم وجود تقدم في مسألة إزالة العواقب من أجل استمرار مهام الاتفاقية في الظروف الجديدة، فإن وزارة الخارجية الروسية مُخولّة للإعلان عن بدء الإجراءات الداخلية لسحب روسيا الاتحادية من معاهدة الأجواء المفتوحة".
وتابع البيان: "عند الانتهاء من الإجراءات سيتم إرسال إشعار للجهات الدبلوماسية ذات الصلة".
وتصاعد القلق لدى موسكو بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، حيث من المحتمل أن تحاول واشنطن الوصول إلى المعلومات المخابراتية المتعلقة بالتحليق في الأجواء، والتي يجمعها الحلفاء الأعضاء في معاهدة الأجواء المفتوحة.
وحاولت روسيا الحصول على ضمانات من الدول الأخرى، بأنهم لن يتشاركوا مثل تلك المعلومات المخابراتية مع واشنطن، لكن جميع الدول لم تعطي موسكو تأكيدًا بذلك.
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