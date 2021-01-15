خالص التعازي.. ملك الأردن يوجه بتقديم المساعدة لإندونيسيا بعد الزلزال المدمر

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأدرني أيمن الصفدي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة إندونيسيا، بضحايا الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 34 شخصا وإصابة العشرات.
وقال الصفدي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر،وفق ما نقلته صحيفة الدستور الأدرنية: اتصلت بوزيرة خارجية إندونيسيا، مقدما تعازي المملكة بضحايا الهزة الأرضية وناقلا توجيهات جلالة الملك تقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء.رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. نتضامن مع الأشقاء في هذا الظرف الصعب."
وقضى ما لا يقل عن 34 شخصا الجمعة في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا الجمعة ما أدى إلى انهيار أبنية عدة من بنيها مستشفى على ما جاء في حصيلة جديدة.
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