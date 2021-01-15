إسرائيل: 70% من الذين تلقوا لقاح كورونا عانوا من أعراض

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 70% من الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا أبلغوا عن أعراض عانوا منها خلال 72 ساعة بعد الحقن.
وقالت القناة، إن «من الأعراض التي تحدثوا عنها، شعور بالضعف والهزلان، حمى، غثيان، دوار، صداع، آلام في العضلات، ألم موضعي في موقع الحقن».
وأضافت، أن استطلاعا تم شمل 600 شخص تلقوا اللقاح.
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