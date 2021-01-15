الاستعلام عن مقطوعة الضمان أونلاين 1442 | الفئات المستحقة لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن مقطوعة الضمان أونلاين 1442، الفئات المستحقة لصرف مقطوعة الضمان تبحث يومياً عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو برقم الهوية، حيث يستعلم الكثير من العائلات والأسر السعودية عن صرف مقطوعة الضمان ومتي سوف يتم دفع مبالغ المقطوعة التي طال انتظارها من قبل الجميع، والتي يتم صرفها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوصية من الحكومة السعودية لمساعدة جميع الأسر التي تعاني من مشاكل مالية ومشاكل دخل كبيرة لهذه الأسر.

وتسعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الي توفير حياة كريمة لجميع الأسر من خلال صرف المساعدة المقطوعة لهم، وخاصة بعد معاناة الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام من تأثير فيورس كورونا الذي أضر ببعض الأعمال الخاصة للكثير من المواطنين واضر بمصدر الرزق الخاص بهم، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان أونلاين 1442 برقم الهوية الوطنية أو برقم الطلب.

شروط صرف مقطوعة الضمان للمستفيدين داخل المملكة

تتكفل الحكومة السعودية بتقديم يد المساعدة للمواطنين الأقل دخلاً ومساعدتهم علي توفير حياة عادلة من خلال صرف مقطوعة الضمان، ولكن وفق شروط تقرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين حتي يتم الموافقة علي صرف المساعدة المقطوعة بسهولة ومن هذه الشروط:

أن يحمل العميل الجنسية السعودية سواء رجال أو نساء، العمر الذي يؤهل المواطنين للحصول علي مقطوعة الضمان يجب ألا يقل عن 36 عام، أن لا يكون بحوزة المستفيد أي سجلات تجارية باسمه داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ألا يكون قد تم إيداعه بأحد دور الإيواء أو أحد السجون داخل المملكة العربية السعودية.

فئات محددة لها حق صرف المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية

مقطوعة الضمان الاجتماعي تُصرف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبعض من الفئات التي لها أولوية لصرف المساعدة المقطوعة وذلك وفق لائحة الوزارة لدعم المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومن هذه الفئات:

جميع النساء الأرامل التي تعاني من مشاكل مادية.

الأيتام والنساء المطلقات التي ليس لها مصدر دخل أو ليس لها رب أسرة.

الأفراد التي تعاني من مشاكل الإعاقة المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

النساء التي تغيب عنها زوجها وليس لها رب أسرة.

كل من ينطبق عليه أن يكون من محدودي الدخل وهو ما يقل راتبه عن2000 ريال.

كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان أون لاين برقم الطلب

الاستعلام عن صرف مقطوعة الضمان برقم الطلب توفره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الدخول علي موقع الوزارة المختص للاستعلام لجميع الأسر المستفيدة، ويتم البحث كتالي:

الدخول علي موقع مقطوعة الضمان التالي: وزارة العمل.

الدخول للموقع برقم السجل المدني الخاص بكل مستفيد.

الضغط علي استعلام مقطوعة الضمان، ثم إدخال رقم الطلب الخاص به.

تسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفر إمكانية تسجيل المستفيدين الجدد للحصول علي الضمان الاجتماعي الشهري من خلال إجراء الخطوات الإلكترونية التالية: