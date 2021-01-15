جهاز بنان للتحقق بالبصمة من هوية النساء دون انتهاك خصوصياتهم

جهاز بنان للتحقق بالبصمة ، قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق جهاز جديد للتحقق بالبصمة وذلك من أجل معرفة هوية النساء السعوديات بدون الحاجة إلى الكشف عن وجوههم، وذلك من أجل حفظ خصوصية النساء، وعدم خدش حيائهن، أو التسبب في أي حرج لهن.

في السطور التالية، سنعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الجهاز.

جهاز بنان للتحقق بالبصمة

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق جهاز بنان للتحقق بالبصمة الذي يهدف إلى التحقق من الهوية الخاصة بالمرأة بدون الحاجة إلى الكشف عن وجهها، حيث أن رجال الأمن سيقومون بحمل هذا الجهاز من أجل التحقق من هوية قائدة المركبة للتأكد من أنها تمتلك رخصة قيادة.

وسيتم التحقق عن طريق قيام المرأة بوضع أصبعها في المكان المخصص لذلك في داخل الجهاز، وحينها سيتعرف رجل الأمن على هويتها بدون أن يجبرها على كشف وجهها.

مميزات جهاز بنان للتحقق بالبصمة

هناك العديد من المميزات التي نتجت عن استخدام الجهاز الجديد للتحقق بالبصمة، حيث أنه استطاع أن يثبت نجاحًا كبيرًا في مواسم الحج، وتتلخص هذه المميزات في الاتي:

يتميز بتوفير عدد كبير من الخدمات لرجال الأمن لمساعدتهم في الميدان.

يساعد على توفير نقاط الفرز الأمنية والتي تتضمن خدمة التأكد من التصاريح الخاصة بالحج والمسح الأمني لجميع الأشخاص المستهدفين، ويتم هذا الأمر عن طريق التحقق من البصمة أو من خلال الهوية سواء كانت هوية مقيم أو هوية وطنية.

يعمل أيضًا على تعزيز جميع الإمكانيات والقدرات التقنية الخاصة برجال الأمن.

يقوم الجهاز أيضًا بأخذ الخصائص الحيوية للأشخاص الغير مسجلين ثم يتم إرسالها إلى النظام الخاص بمعالجة البصمات الموجود في مركز المعلومات الوطني حتى يتم التأكد من بيانات الأشخاص.

يقوم الجهاز أيضًا بالتحقق من صلاحية تاريخ التصاريح الخاصة بالحج.

يوفر الجهاز إمكانية إضافة مخالفة حج في حالة عدم وجود تصريح كما يتم تسجيل هذه المخالفة في مركز المعلومات الوطني بسبب ارتباطهم بقواعد بيانات واحدة.

يتيح للمشغلين إمكانية الدخول في النظام باستخدام البصمة.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن جهاز التحقق من الهوية الجديد “بنان”، كما أننا أطلعناكم على أبرز المميزات التي يوفرها الجهاز لرجال الأمن في المرور.