أخبار اليمن : تحذيرات من تشكل الصقيع في 5 محافظات

تحذيرات من تشكل الصقيع في 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة، ولم يستبعد تشكل الصقيع في عدد من المناطق المرتفعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة ولا يستبعد تشكل الصقيع على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
بينما ستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وعلى المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، داعياً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .
وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحل على حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم ومناحلهم من آثار البرد الشديد .
كما دعا مرتادي البحر وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 0.5 في عمران ، 1.2 في ذمار، 1.4 في صنعاء، 6.9 في سيئون، 7 في إب، 8 في عتق، 9 في السدة.
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