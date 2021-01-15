أخبار اليمن : غارات على 4 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة

دوت الخليج -

غارات على 4 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 22 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. غارات على 4 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 22 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 161 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والجبلية و 13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 83 قذيفة و 129 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على الجبلية والتحيتا وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس والجاح والفازة والتحيتا وكيلو16. وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارت على منطقة المليل بمديرية كتاف وأربع غارات على مديرية الظاهر . وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين مطار صنعاء الدولي، وشن غارة على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران. وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 12 غارة على مديرية جبل مراد .

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