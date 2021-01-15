موهبة الجزائر يقرر الرحيل عن ليفربول بعد "فقدان الأمل"

بعد أكثر من 3 أعوام في صفوف ليفربول الإنجليزي، فقد نجم جزائري شاب الأمل بأن يكون عنصرا في الفريق الأول لكتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ووفقا لمصادر بريطانية، رفض المدافع الجزائري الشاب ياسر لعروسي عرض ليفربول الجديدة، وقرر البحث عن ناد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان ليفربول قد ضم لعروسي من لوهافر الفرنسي عام 2017، وصعده لفرق الفئات السنية تدريجيا حتى وصل للفريق الأول، وشارك في مباريات ودية وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسم 2019-2020.

لكن كلوب لم يقتنع تماما بموهبة الظهير الأيسر الذي لم يتجاوز الـ20 عاما، ولجأ للتعاقد مع اليوناني كوستا تسيميكاس الذي يلعب بنفس المركز مطلع الموسم الجاري، كبديل للإسكتلندي أندرو روبرتسون، مما قضى على أي فرصة للعروسي لإيجاد مكان في التشكيل.

ووفقا لموقع "فوتبول إنسايدر"، رفض لعروسي تجديد عقده مع ليفربول مؤخرا، مما يعني أنه سينتقل مجانا الصيف المقبل، أو بمقابل ضعيف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الموقع إن ليفربول سيسعى لبيع لعروسي هذا الشهر، حتى يتجنب خسارته مجانا في الصيف.

ووفقا لمصادر متعددة، فإن عددا من الأندية الإنجليزية مهتمة بالموهبة الجزائرية، وعلى رأسها ليدز يونايتد العائد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم.

أما في دوري الدرجة الأولى، فيهتم ناديا نوريتش سيتي وبرينتفورد كذلك بالتعاقد مع الظهير، الذي يمتاز بالسرعة الفائقة.

يذكر أن لعروسي من مواليد ولاية الوادي شمالي الجزائر وهاجر إلى فرنسا لاحقا، ويمكنه تمثيل منتخبي الجزائر أو فرنسا، حيث يحمل جوازي سفر للدولتين.