انسحاب فريق من مونديال الأندية.. وتغيير في جدول المباريات

قبل أسبوعين من انطلاق البطولة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، انسحاب فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا من مسابقة كأس العالم للأندية.

ولن يشارك أوكلاند سيتي بالتالي في البطولة التي تستضيفها الدوحة بين الأول والحادي عشر من فبراير، بسبب الإجراءات الصحية الجديدة المتخذة في بلاده حيال فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الفيفا في بيان، أنه "رغم المراسلات المنتظمة بين الاتحاد الدولي والنادي والاتحاد النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الأخيرة، فإن مطالب سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل".

وأضاف: "سيضع الفيفا بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكولا طبيا وأمنيا شاملا، يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة".

وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية ستقتصر على الدحيل القطري المستضيف، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتيغريس المكسيكي (بطل كونكاكاف).

ويحدد الفائز بنهائي "كوبا ليبرتادوريس" بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، المقرر في 30 يناير الجاري، ممثل أميركا الجنوبية.

وضمن الدحيل الذي كان سيلتقي أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي، مكانا في الدور الثاني، علما أن قرعة البطولة ستجري في مدينة زيورخ السويسرية الثلاثاء.