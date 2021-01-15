الزمالك يكشف لـ"دوت الخليج" موقف "النجوم الثلاثة"

كشف المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك المصري أشرف قاسم، تفاصيل جديدة بخصوص موقف الثلاثي مصطفى محمد وفرجاني ساسي وأحمد سيد (زيزو) من البقاء في صفوف وصيف الدوري.

وعاشت جماهير الزمالك حالة من الترقب والقلق على مدار الأسابيع الأخيرة خوفا من شبح "الهجرة الجماعية"، بعد تداول أخبار عن رحيل النجوم الثلاثة، في ظل تغيير إداري يشهده النادي.

وأكد قاسم في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن النادي حاليا لا يرفض رحيل مهاجم الفريق ومنتخب مصر مصطفى محمد إلى سانت اتيان الفرنسي، لكن "نريد الحصول على قيمة الصفقة بشكل كامل لا على أقساط. أخبرنا النادي الفرنسي برغبتنا ونتنظر ردهم في الساعات المقبلة".

كما أوضح قاسم أنه "في حالة احتراف مصطفى محمد سيكون هناك بديل أجنبي لتعويضه"، مؤكدا أن "الزمالك لا يفكر حاليا في التعاقد مع أي مهاجم مصري، خاصة أن العائد من بيع محمد سيتيح للنادي ضم لاعب أجنبي قوي".

وردا على مخاوف الجمهور من غياب تركيز محمد في حالة استمراره مع الفريق، يقول المشرف العام إن "الإدارة ستتعامل نفسيا مع اللاعب، وسيتاح له الاحتراف مستقبلا في حالة تلقي عرض مناسب".

وتابع: "نأمل في وصول عرض أفضل لمصطفى في المستقبل إذا استمر مع الفريق، وهذا يتعلق بأدائه، لذا طالبناه بالتركيز مع الفريق حاليا والالتزام بالتدريبات، وربما تشهد اللقاءات المقبلة عودته إلى التشكيل".

وكشف قاسم أن الإدارة "ستحسم العرض الفرنسي في الساعات المقبلة لتستعد للتعاقد مع مهاجم آخر في حالة رحيله".

موقف زيزو وساسي

وفيما يخص زيزو والتونسي ساسي، أوضح قاسم أن الزمالك رفض العروض المقدمة لهما، مؤكدا أنهما مستمران مع الفريق.

وتابع: "رفضنا عرضا من العين الإماراتي من أجل زيزو لاحتياج الفريق حاليا لخدماته، فهو أحد العناصر الأساسية. الزمالك نادي بطولات وليس ناديا استثماريا يبحث عن المكسب المادي من بيع اللاعبين. هدفنا الأول إسعاد جمهورنا والحصول على كل البطولات التي ننافس عليها".

واستطرد قاسم: "نتفاوض حاليا مع ساسي حول تجديد عقده، وسيتم حسم القيمة المالية في الأيام المقبلة لتكون مرضية للطرفين. اللاعب يفضل البقاء مع الزمالك ويقدر حب جماهير القلعة البيضاء له".

وأضاف: "يملك الفريق العديد من اللاعبين الجيدين، وهناك سياسة واضحة داخل النادي أن من يجتهد يمكنه الحصول على مكان في تشكيلة الزمالك، لضمان استمرار الانتصارات في المباريات المقبلة، وعلى جماهير نادينا الاطمئنان، ففي كل الأحوال سنصل إلى حلول تضمن منافسة الزمالك على البطولات المحلية والإفريقية".

وفاز الزمالك في آخر 4 مباريات بالدوري الممتاز، في ظل غياب ساسي ومحمد، ليثبت الفريق الأبيض أن حالته لا تتوقف في لاعب أو اثنين.

وكشف قاسم عن آخر مستجدات ملف التعاقدات في النادي، مطمئنا الجماهير أن "الإدارة تسير بخطى ثابتة لحسم صفقات الفريق والتجديد لنجومه خلال أيام، واضعين مصلحة الزمالك في المرتبة الأولى".

لكنه أوضح أن ما نشر حول تعاقد الزمالك مع أسامة جلال لاعب إنبي "غير صحيح"، وأن النادي "لا يستطيع في الوقت الحالي توفير 15 مليون جنيه مقابل مدافع" وفق تعبيره.

وأشار اللاعب السابق إلى أن الزمالك "لم يفكر حتى الآن في التعاقد مع جلال، ولم يتواصل مع نادي إنبي من أجل ضمه".