ردًا على واشنطن.. روسيا تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، انسحابها من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية، التى تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحد من التسلح فى الدول التى وقعتها، وذلك ردًا على قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة فى العام الماضى.





وبحسب "فرانس برس"، أعربت الخارجية الروسية فى بيان لها، عن أسفها لوجود "عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة فى الظروف الحالية"، مؤكدةً أنها "بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة".

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