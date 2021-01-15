مرشح المعارضة الأوغندية يؤكد فوزه بالانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، قال واين: "أنا واثق جدًا، هزمنا الدكتاتور بفارق كبير"، مضيفًا "فزنا بالتأكيد فى الانتخابات، وفزنا بها بفارق كبير"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفى تغريدة بعد منتصف الليل، كتب واين: "رغم التزوير المنتشر وأعمال العنف فى أنحاء البلاد فى وقت سابق اليوم، يبدو أن الوضع لا يزال جيدًا. شكرًا للأوغنديين لأنكم جئتم للتصويت بعدد قياسى".

ولم يوضح المغنى السابق والنائب الأوغندى مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الرسالة على حسابه على تويتر، رغم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تفرضها السلطات التى تؤكد أن الانتخابات أُجريت فى أجواء هادئة.

وأكد رئيس اللجنة الانتخابية سيمون بياباكاما، والمتحدث باسم الشرطة فريد واينانغا، مساء الخميس، أن التصويت كان "بشكل عام بهدوء فى كل أنحاء البلاد".