اليونان تعتقل إرهابيا من جبهة النصرة فى تيسالونيكى

وقال مصدر فى الشرطة، اليوم الجمعة، إن الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب أوقفت الرجل، 33 عامًا، أمس الخميس، مضيفة أنه سيتم إحالته إلى مكتب المدعى العام فى تيسالونيكى قبل بداية إجراءات تسليمه إلى هولندا، التى وافق عليها، حسب وكالة الأنباء اليونانية.
وأفادت الشرطة اليونانية، بأنه كان يفترض أن الرجل مقيم مع زوجته وطفليه فى هولندا، حيث منحت أسرته بأكملها اللجوء، حسب الوكالة.
ويستخدم اللاجئون السوريون حدود تركيا للعبور منها إلى أراضى اليونان، ومنها إلى الأراضى الأوروبية، وسط مخاوف أوروبية من تدفق الهجرة غير الشرعية إلى بلدانهم، لاسيما العناصر الإرهابية شديدة الخطورة.
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