السعودية تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة و181 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل السعودية أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب قناة "العربية"، قالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت إلى أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي. ومن المنتظر أن نبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وقبل يومين حذرت السعودية، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة من دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، إلى جانب أي دول أخرى لم يتم فيها احتواء تفشي كوفيد -19.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت قبل أيام، جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، "نحث الجميع على الحصول على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح المقدمة في السعودية بلغ حتى الآن 178337، مضيفا: "نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة".