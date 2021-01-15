هروب مسئول مكافحة الفساد بقوات سوريا الديمقراطية بـ 3 ملايين دولار

قالت مصادر إعلامية إن المسئول المالي الأول بقوات سوريا الديمقراطية في منبج، والمشرف على ملف مكافحة الفساد، هرب إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد اختلاس مبلغ 3 ملايين دولار.

وأوضح مركز توثيق الانتهاكات شمال سوريا نقلًا عن مصادر أمنية في مدينة منبج، أن "المدعو نضال إيبو المشرف على ملف مكافحة الفساد التابعة لقسد، لاذ بالفرار واتجه لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية ومعه ملايين الدولارات التي قدرت بـ3 مليون دولار".

وأضاف المركز أن "مسؤولا في الجمارك بمنبج يدعى لقمان شكري توارى عن الأنظار منذ مطلع الشهر الجاري حيث يعتقد بوجود شراكة بينه وبين ايبو".

ولفت إلى أن القوى الأمنية في الإدارة المدنية بمنبج "ألقت القبض على أفراد من أسرته، ما أجبره للظهور بمقطع فيديو على فيسبوك، وهو يتحدث عن امتلاكه لأكثر من 12 ملف فساد من أبرزها ملف القمح والشعير في أثناء السيطرة على منبج، وملف مكتب الرقابة في الرق، وملف عوائل الشهداء، وملف الجمارك، وملف الأمن الداخلي.

يذكر أن مجلس سوريا الديمقراطية نشر مؤخرا أن "حملة واسعة لمكافحة الفساد الإداري والاقتصادي بدأت في مناطق الإدارة الذاتية وأجريت التحقيقات مع عدد من المسؤولين والمتّهمين بقضايا فساد في القطاعَين العام والخاص".