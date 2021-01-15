طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجاناً BUBG MOBILE لعام 2021 بأكثر من طريقة

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021، لعبة ببجي موبايل واحدة من الألعاب القتالية الحماسية التي يلعبها العديد من الأشخاص على مستوى العالم، وهي لعبة الأكثر شعبية وفق لإحصائيات لاعبيها، تشبه إلى حد كبير لعبة فورت نايت، وفير فاير، حققت تلك اللعبة مكاسب ضخمة إلى أن تم عدد لاعبيها 400 مليون لاعب، يلعبها أكثر شباب منطقة الشرق الأوسط، ويحرصون دائماً على تنزيل التحديث الجديد الخاص بها، فأصدرت لعبة ببجي موبايل تحديثها الجديد لعام 2021، لإستمتاع لاعبيها بـ المزايا والإضافات التي طرأت على لعبة بيجي في عام 2021.

شدات ببجي موبايل عبارة عن عملة افتراضية موجودة داخل اللعبة، وفي حال الحصول عليها داخل اللعبة تفتح لك العديد من المزايا والإضافات، ومن خلال شحن تلك الشدات داخل اللعبة يمكنك إجتياز المستويات العديدة داخل اللعبة، بالإضافة لتطوير أداء اللاعب والحصول على العديد من المهام الموجودة والعديد من الأسلحة، وهذا ما يجعل اللاعب الحفاظ للبقاء داخل اللعبة والوصول لكافة المراحل النهائية، اختصرت شركة ببجي رمز شدات ببجي إلى رمز UC حيث أنها عملة تشبة الكثير من عملات الدول العربية والأوروبية.

يبحث العديد من لاعبي ببجي موبايل عن طرق لشحن شدات ببجي موبايل بصورة مجانية وبطريقة قانونية حتى يتم الشحن مجاناً، فوضعت شركة ببجي العديد من طرق الشحن مثل:

وضعت الشركة إعلان داخل اللعبة خاص بالشركة وعند مشاهدة الإعلان لمدة 20 ثانية من قبل اللاعب سوف يحصل على شدات ببجي بطريقة مجانية بدون دفع أي أموال، حيث تعمل تلك الشدات على عبور العديد من العوائق التي يمر بها اللاعب والانتقال لمراحل جديدة.

أو قيام مستخدمي لعبة ببجي موبايل بشراء بعض كروت شحن شدات خاصة باللعبة، وقد تختلف أسعار تلك الكروت من دولة لأخرى.

أو قيام الاعب بالفوز ببعض المهمات حتى يحصل على نقاط تؤهله للحصول على شدات والحصول على ملابس جديدة وأسلحة ومركبات.

يمكن شحن شدات ببجي موبايل عن طريق شحن كروت شدات والحصول على المساعدات أثناء اللعبة وذلك بإتباع الخطوات التالية: