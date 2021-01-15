مواصفات Samsung Galaxy S21 Plus وسعر الهاتف في مكتبة جرير بالسعودية وهدية الحجز

بعد مجموعة كبيرة من التسريبات قامت شركة سامسونج العالمية أخيرا بالكشف عن العائلة الجديدة من هواتف Galaxy S21، والتي شملت كلا من Galaxy S21 Plus ( سامسونج جالكسي S21 بلس )،والذي يعتبر الخيار المتوسط بين كلا من Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra ،ويعد العامل المشترك في هواتف تلك العائلة أنها تضم الكثير من المواصفات المميزة والتي جعلت منهم محط أنظار و اهتمام كبير من متابعي الهواتف الذكية في كافة أنحاء العالم، و اليوم لكل متابعي موقع ثقفني نستعرض معكم مواصفات فرد من العائلة الجديدة و هو Samsung Galaxy S21 Plus وموعد طرح الهاتف رسميا في مكتبة جرير بالسعودية و السعر الذي سيتم طرحه به، هذا بالإضافة إلى الكشف عن المزايا التي يتمتع بها الهاتف من خلال السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Plus ؟

وقبل أن نتحدث عن موعد طرح هاتف سامسونج جالكسي S21 بلس في الأسواق، و السعر الذي سيتم طرحه به هيا بنا نستعرض أولا مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S21 بلس ، و الذي تجعل منه الاختيار الأول لعشاق عائلة سامسونج ،و هي كالتالي :

حجم الهاتف : على الرغم من امتلاك الهاتف لشاشة كبيرة تبلغ حوالي 6.7 بوصة، إلا أن الوزن الكلي للهاتف مميز بحيث يسهل وضعه في الجيب ببساطة، فيبلغ وزنه حوالي 200 جم فقط و طول الهاتف 161.5 ملم ، وعرضه 75.6 ملم ، بينما يبلغ سمك الهاتف 7.8 ملم .

تصميم الهاتف : الهاتف له تصميم مبتكر جعله مميز عن غيره من الهواتف الذكية، حيث نجد تصميم جديد للكاميرا الخلفية للهاتف إضافة إلى أن الخامات التي تم تصنيع هيكل الهاتف منها فكانت من معدن الألومنيوم مع زجاجي على كلا من الخلفي و الأمامي أما الشاشة فهي Gorilla Glass Victus .

شاشة الهاتف : كما سبق و أشرنا إلى أن الهاتف يملك شاشة كبية مما جعلها تعتبر من أكبر نقاط القوة به، فهي شاشة Dynamic AMOLED تعمل بدقة 1080×2400 بكسل، و معدل سطوع 1300nits وتأخذ حوالي 88.3% من واجهة الهاتف الامامية.

يجب العلم بأن Samsung Galaxy S21 Plus سوف يتوفر منه بالأسواق نسختين، و لكل نسخة سيتم طرحها في أماكن محددة ، وهي كالتالي:

النسخة الأولى : سوف يتم طرحها في جميع أنحاء العالم وهي تضم رقاقة سامسونج الأحدث Exynos 2100 ثمانية الأنوية ،و تردد 2.9 جيجا هرتز ودقة تصنيع 5 نانومتر.

النسخة الثانية : سوف يتم طرحها في أمريكا وكوريا والصين فقط ، وبها أقوى معالجات كوالكم في الوقت الحالي وهي Snapdragon 888 ثماني الأنوية، ودقة تصنيع 5 نانومتر، وتردد 2.84 جيجا هرتز .

يعمل هاتف Samsung Galaxy S21 Plus بأحدث واجهات تشغيل سامسونج One UI3.1 والتي بنيت على نظام تشغيل Android 11.

كاميرا الهاتف : يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية وهي :

الكاميرا الأولى : تعمل بدقة 12 ميجا بكسل ، عدسة الكاميرا لها فتحة حوالي f/1.8 ، كما إنها مُدعمة بمثبت بصري OIS و تُستخدم تلك الكاميرا للتصوير الأساسي. الكاميرا الثانية : تعمل بدقة 64 ميجا بكسل ، عدسة الكاميرا لها فتحة حوالي f/2.0 وهي كاميرا telephoto وتدعم مثبت بصري OIS ، و يتم استخدام الكاميرا لعمل زوم حقيقي حتى 3 مرات وزوم سوفت حتى 30 مرة الكاميرا الثالثة : تعمل بدقة 12 ميجا بكسل ، عدسة الكاميرا لها فتحة حوالي f/2.2 وهي تُستخدم في حالة التصوير الواسع بزاوية تقدر بحوالي 120 درجة ، كما إن بها خاصية Super Steady video لعملية التثبيت العالي في أثناء تصوير الفيديوهات.

يجب ملاحظة أن الكاميرا الخلفية يوجد بها فلاش LED وهي تدعم تقنية ال HDR ، كما أن لها وضع Director View مما يسمح لها بالقيام بتشغيل كافة كاميرات الهاتف في الوقت نفسه حتى يتم اختيار العدسة الأفضل لعملية التصوير.

خيارات تخزين الهاتف: سوف يتوفر منه

8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت

8 جيجابايت رام و سعة تخزين 256 جيجابايت.

بطارية الهاتف : في هاتف Samsung Galaxy S21 Plus سوف نجد أن البطارية هنا تبلغ السعة الإجمالية لها حوالي 4800 ملي أمبير أي أنها تزيد عن النسخة العادية بحوالي 800 ملي امبير، ومن أهم مميزات الهاتف أنه يدعم تقنية الشحن كالتالي :

الشحن السريع بقدرة 25 واط

الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط

الشحن العكسي (أي الشحن من هاتف لأخر) بقدرة 5 واط.

وللقيام بشحن الهاتف يكون عبر منفذ USB Type-C 3.2 والذي يدعم تقنية ال OTG

مقاومة الهاتف : يملك الهاتف قدرة كبيرة على مقاومة كلا من الغبار والمياه حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة، كما أنه حاصل على شهادة IP68

طرق التوصيل والمشاركة في الهاتف : و يوجد عدة طرق منها :

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11/6

GPS/A-GPS

GLONASS, BDS

GALILEO

صوت الهاتف : من مميزات الهاتف أن له صوت عالي و جودة نقية ، وهو صوت ستريو ( ثنائي ) من AKG.

بصمة الأصبع : يدعم الهاتف قارئ بصمات الأصبع (و هو مُدمج في الشاشة) ، كما يدعم أيضا مستشعرات التقارب والتسارع والجيرسكوب والبوصلة والضوء والبارومتر.

ألوان الهاتف : سوف يتم طرح الهاتف في الأسواق بعدة ألوان ، و هي : الأسود (Phantom Black) والفضي (Phantom Silver) والبنفسجي (Phantom Violet) والذهبي (Phantom Gold) والأحمر (Phantom Red).

سعر جوال Samsung Galaxy S21 Plus في مكتبة جرير بالسعودية

سوف يتم طرح جوال سامسونج جلاكسي S21 بلس ( Samsung Galaxy S21 Plus ) في المملكة العربية السعودية بسعر طبقا لطراز الهاتف ، كالتالي :

الطراز الأول 128GB + 8GB RAM : بسعر 3,999.00 ريال سعودي .

128GB + 8GB RAM : بسعر 3,999.00 ريال سعودي . الطراز الثاني 256GB + 12GB RAM : بسعر 4,199.00 ريال سعودي .

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متى يتم طرح هاتف Samsung Galaxy S21 Plus في الأسواق ؟

و قد أكدت شركة سامسونج على أنه سوف يتم طرح هاتف Samsung Galaxy S21 Plus رسميا في الأسواق ، في يوم 29 من شهر يناير الجاري من عام 2021 م .