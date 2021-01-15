رفع مسوغات صرف العوائد السنوية وزارة المالية وطريقة الاستعلام

رفع مسوغات صرف العوائد السنوية من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها مؤخرًا وزارة المالية خدمة الأفراد السعودية، حيث أطلقت الكثير من الخدمات، التي تهدف من خلالها إلى إدخال التحول الرقمي في الوزارة بجميع إداراتها، بالإضافة إلى تسهيل الوقت والإجراءات على المواطنين للحصول على خدماتهم ومن بين الخدمات خدمة حجز موعد العوائد السنوية من أجل الصرف، بالإضافة إلى الاستعلام عن صرف العوائد السنوية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

رفع مسوغات صرف العوائد السنوية

وعلى من يرغب من المواطنين المستفيدين، في رفع مسوغات الصرف للعوائد أن يتبع الخطوات التالية:

الحصول على حساب مفعل في وزارة المالية.

وإن كان لديك حساب، فقد بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة المالية السعودية.

أدخل رقم الهوية الوطنية ثم قم بالاستعلام.

ستظهر لديك كل التفاصيل التي تخص صرف العوائد السنوية.

وتستطيع رفع المسوغات، وسيخبرك الموقع بإشعار يُفيد بقبول الطلب أو الرفض.

الاستعلام عن العوائد السنوية

يمكن حجز موعد وزارة المالية من أجل صرف العوائد السنوية كما يمكن الاستعلام عنها من خلال بوابة وزارة المالية، حيث تسعى الوزارة دائمًا إلى وضع اتفاقيات وخدمات، من شأنها تسهل على المواطنين الخدمات، كما أنها تطبق كافة القوانين واللوائح على المخالفين لأي إجراء من الإجراءات التي تقدمها.

وزارة المالية خدمة الأفراد

والجدير بالذكر أن وزارة المالية أطلقت العديد من الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية، ويمكن الاستفادة منها ومن بينها:

الاستعلام عن العوائد السنوية ورفع مسوغات صرف العوائد.

الاستعلام عن إعفاءات القروض لبنك التسليف والادخار بالإضافة إلى صندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي.

الاستعلام عن المستحقات المالية، وأيضًا الاستعلام عن أوامر الدفع برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن معاملة برقم الهوية الوطنية من وزارة المالية.

رقم وزارة المالية استعلام

ويمكن الاستعلام عن المزيد من المعلومات وبالأخص عن رفع مسوغات صرف العوائد السنوية من خلال الاتصال على رقم الوزارة 19990 الموحد، والذي أصبح متاح للجميع في المملكة العربية السعودية أو زيارة أحد مقر الوزارة في كافة المدن، على أن تبدأ الزيارة بعد حجز الموعد من الساعة الثامنة وإلى الساعة الثانية عصرًا.