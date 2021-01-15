أخبار اليمن : إعلان قائمة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم

إعلان قائمة المنتخب الوطني الاول لكرة القدمأعلن مدرب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم سامي النعاش عن القائمة المختارة استعداداً لمباراتي السعودية واوزباكستان يومي 25 و30 مارس القادم، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم (قطر2022) وكأس اسيا (الصين2023).

وسيبدأ المنتخب معسكره الداخلي ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل (20 يناير) في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وضمت القائمة المعلنة 32 لاعباً بما فيهم اللاعبون المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب قبل المباراتين الرسميتين بيومين حسب النظام المتبع من الاتحادين الدولي والاسيوي.

وفيما يلي اسماء اللاعبين:

1- محمد عياش

2- سالم عوض

3- سالم الهارش

4- محمد فتح امام

5- علي فضل عبس

6- احمد الصادق

7-مدير عبدربه

8-محمد فؤاد

9- محمد مهيوب

10-محمد بقشان

11- علاء نعمان

12- مفيد جمال

13- عصام الورافي

14- محمد المداري

15- عماد منصور

16- عبدالواسع المطري

17- ناصر محمدوه

18- ايمن الهاجري

19- احمد السروري

20- محسن قراوي

21- عبدالمعين الجرشي

22- علي حفيظ

23- مناف سعيد

24- عمر الداحي

25- عبدالعزيز خميس

26- جهاد عبدالرب

27- احمد ماهر

28- سالم مطران

29- اسامة مصطفى

30- ابراهيم السريحي

31- صالح احمد المرشدي

32- فيصل باهرمز

الجدير بالذكر أن منتخبنا يحتل المركز الرابع في مجموعته الرابعة برصيد 5 نقاط جمعها من فوز على منتخب فلسطين (0/1) وتعادلين مع منتخب السعودية (2/2) وسنغافوة (2/2) وتعرض لخسارتين أمام اوزباكستان (5/0) وسنغافورة (2/1).