أخبار اليمن : تغير مفاجئ في طقس اليمن.. والفلكي الشوافي يحذر

تغير مفاجئ في طقس اليمن.. والفلكي الشوافي يحذركشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن موجة صقيع هي الأشد، تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، ستكون ذروتها اليوم الجمعة، مشيراً إلى أنها أقوى موجة برد تؤثر على اليمن منذ دخول شتاء هذا العام.

وتوقع الفلكي الشوافي اضطراب وتذبذب في درجة حرارة الهواء الصغرى من مساء اليوم حتى الجمعة القادمة 22 يناير 2021 ارتفاع وانخفاض بحدود درجة إلى درجتين.

وأوضح الفلكي اليمني لـ"دوت الخليج" أن عوامل الطقس الآخرى من رطوبة وغطاء سحابي ورياح، متوقعاً ان تكون في الاتجاه المساعد على زيادة اشعاع الأرض ليلاً ما يعمل على انخفاض درجة حرارة التربة والنباتات بسرعة ويجعل درجة حرارة سطح الأرض شديدة البرودة وبفارق كبير عن حرارة الهواء الصغرى المتعارف عليها والتي تاخذ في الاعتبار ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض ولا تاخذ تاثيرات تلك العوامل الاخرى.

ودعا الفلكي الشوافي بشكل خاص المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من موجة الصقيع حتى لا تتضرر مزروعاتهم (ضريب).

ونصح الشوافي المزارعين بعدم الأعتماد على الاسترشاد فقط بدرجات الحرارة، خصوصاً إذا الرياح ساكنة والسماء صافية،

وكان الفلكي اليمني عدنان الشوافي أوضح في منشور سابق على حسابه فيس بوك، أن الاجواء التي تصل الى حد التاثير على النبات أو حتى تقترب من التاثير على النبات تكون شديدة البرودة على الانسان والحيوان، داعياً الجميع الى توخي الحذر من الاجواء الباردة، خصوصاً الاطفال وكبار السن والعاملين في الاماكن المكشوفة ليلا والصباح الباكر، وكذلك رعاة الماشية والنحالين.