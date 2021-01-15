قرر نادي برشلونة الإسباني تأجيل انتخابات رئاسته، التي كانت مقررة في 24 يناير الجاري، بسبب الخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد مع تزايد عدد الإصابات في إقليم كتالونيا.
وأعلنت حكومة إقليم كتالونيا القرار، الجمعة، بعد يوم واحد من تمديد سلطات الإقليم القيود المطبقة، التي تمنع السكان من مغادرة بلدياتهم إلا لأغراض العمل والتعليم ولأسباب طبية.
ويأتي تمديد حكومة كتالونيا القيود بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار، فيما عقدت السلطات اجتماعا مع ممثلي برشلونة الجمعة.
وتقتصر المنافسة على منصب الرئيس بين 3 أشخاص، هم الرئيس السابق خوان لابورتا، ورجل الأعمال فيكتور فونت، والمدير السابق توني فريشا.
وتأتي الانتخابات بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميوو في أكتوبر الماضي، تحت ضغط مجلس الإدارة والجماهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.