دراسة تحذر: مئات الآلاف يغادرون بريطانيا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة بريطانية لمركز "إيكونوميك ستاتيستيكس سنتر أوف إكسيلنس" للإحصاءات الاقتصادية فى لندن، اليوم الجمعة، عن أن مئات الآلاف غادروا المملكة المتحدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، مؤكدًا حدوث "هجرة جماعية غير مسبوقة" للعاملين المولودين خارج بريطانيا.





وتقول الدراسة إنه "يبدو أن الكثير من أعباء خسارة الوظائف خلال الجائحة وقع على العاملين غير البريطانيين، وتجسد فى عودة المهاجرين لبلدانهم بدلاً من البطالة"، لافتًا إلى الأمر يبرز فى العاصمة لندن أكثر من غيرها، حيث ـن واحدًا من بين كل خمسة سكان مولود فى الخارج.

وأضافت الدراسة أن التعداد السكانى للعاصمة البريطانية تراجع بمقدار 700 ألف، لافتة إلى أن الرقم فى البلاد يمكن أن يكون أكثر من 1.3 مليون، وأن إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فسيكون أكبر تراجع فى التعداد السكانى البريطانى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الباحثون إن هذا يمكن أن يكون اتجاها مؤقتًا، مشيرين إلى أن العاملين من الخارج قد يعودون بعد زوال الجائحة، على الرغم من أنه لا توجد مؤشرات على عودة هؤلاء الأشخاص مرة أخرى.

وتأتى تهديدات الجائحة إلى جانب مخاوف خسارة العمال المهرة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى وتطبيق قوانين هجرة أكثر صرامة بعد مغادرة الاتحاد.

كما حذرت شركة "بى دبليو سى" الاستشارية من "انخفاض المواليد"، موضحة أن الكثير من الأزواج يرجئون الإنجاب، بسبب الغموض الناتج عن الجائحة، ما يمكن أن يؤدى إلى مواليد أقل من عام 1990.

وتعانى بريطانيا وضعًا حرجًا بسبب جائجة كورونا، حيث سجلت البلد الأوروبى 3.27 مليون إصابة بالفيروس حتى صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز.