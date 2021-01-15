عاجل.. الاتحاد الأوروبى يدرج وزير خارجية النظام السورى على قائمة العقوبات

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إدراج وزير خارجية سوريا الجديد، فيصل المقداد، على قائمة عقوباته المفروضة ضد الحكومة السورية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وبحسب "روسيا اليوم"، شدد مجلس الاتحاد الأوروبى فى وثيقة نشرها فى مجلته الرسمية على أن المقداد الذى تولى منصبه فى نوفمبر الماضى، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير فى الحكومة قدرًا من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التى يمارسها النظام السورى". وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتى "نظرا لخطورة الوضع فى سوريا". وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص ـ ما يمثل أوسع لائحة سوداء للاتحاد ـ ومنهم الرئيس بشار الأسد وأفراد فى عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها. ويقضى إجراء الاتحاد الأوروبى بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضى الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية فى الاتحاد.

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