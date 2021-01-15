واشنطن تنوى فرض عقوبات ضد إيران فى مجال التعدين والأسلحة التقليدية

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة فى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عزم واشنطن على فرض عقوبات ضد إيران مرتبطة بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.







وقبيل أيام من مغادرة ترامب المرتقبة فى 20 يناير الجارى، أعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد الماضى، تصنيف ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران كجماعة إرهابية، فى محاولة للتصدى لممارساتها الإرهابية فى المنطقة.

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