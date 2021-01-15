رد قوي من البحرين دفاعا عن السعودية بسبب ميليشيات الحوثيين

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، بيانا علقت فيه علي استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة العربية السعودية، حيث أدانت واستنكرت فيه بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عددا من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الخارجية البحرينية في بيانها، أن مثل تلك الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.
كما جددت المملكة البحرينية وقوفها جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها.
كما دعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.
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