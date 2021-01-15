لائحة الاجازات الجديدة 1442 في السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - يرغب جميع العاملين بالقطاع العام في المملكة العربية السعودية لمعرفة لائحة الاجازات الجديدة 1442 بعد أن تم تغييرها لتتناسب مع كافة الأوضاع الوظيفية بالمملكة، ونظرًا لأهمية اللائحة بالنسبة للعاملين بها كونها تحدد كل ما يتعلق بقوانين الإجازات من المدة المحددة لأجازة الموظفين وكذلك الأجور المستحقة على هذه الأجازة حسب نوعها بالإضافة إلى أهم شيء وهو نوع العقوبة التي يستحقها مخالفي قواعد اللائحة، سنقدم لكم ما يتعلق بأحكام اللائحة الجديدة.

لائحة الاجازات الجديدة 1442

قم إسناد قرار تغيير اللائحة للجهات التنفيذية بالنظام حيث أنها الجهة الوحيدة القادرة على معرفة طبيعة عمل الموظفين وبالتالي تعي تمامًا أهمية كل موظف حاجة الهئية له، وقد تم إصدار لائحة الاجازات الجديدة 1442 بالمملكة العربية السعودية لموظفي نظام الخدمة المدنية من قبل وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حكم ضم الإجازات الاعتيادية

من المعروف أن الإجازات الاعتيادية الخاصة بالموظفين يتم الحصول عليها على مدار السنة ولكن الوزارة أتاحت إمكانية تأجيل جزء من الإجازة وضمها إلى السنة التالية والتمتع بها وقت الحاجة لها، وقد تم إتاحة هذه الخدمة ضم الإجازات العادية بحد أقصى ثلاث سنوات متتالية بعدها يتم سقوط الإجازة عن صاحبها.

كما تسمح الهيئة الوظيفية أخذ الإجازة التراكمية في بداية العام ولا يمكن للهيئة تأجيل إجازة الموظف أكثر من 90 يوم.

إجازات العطلة الصيفية للوظائف التعليمية

يتم اعتبار الإجازة الصيفية وإجازة نصف العام الدراسي من ضمن الإجازة الاعتيادية للعاملين بقطاع التعليم، كما يمكنهم التمتع بالمرتب كامل خلال الإجازة العادية الخاصة بهم ولكنه في حالة حاجة الهيئة التعليمية للموظف بإجراء مهمة معينة يتم استدعاؤه للقيام بها بشرط أن يتمتع بلإجازة الصيفية له التي لا يسمح بأن تقل عن 36 يوم.

الإجازات الرسمية بالمملكة

هناك عدة أيام بها مناسبات قومية وأعياد دينية بالمملكة العربية السعودية وتحتسب هذه المدة من ضمن الآجازة الرسمية لكافة العاملين بالقطاع العام بالمملكة العربية السعودية.