الموارد البشرية توضح عدم إجبار العامل على إجازة بدون أجر ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد أن جهة العمل لا يحق لها أن تقوم باختبار العامل على اجازة بدون أجر، وهذا الأمر جاء رداً على استفسار أحد المستفيدين موضحا أن صاحب العمل قام بإجباره على توقيع إجازات بدون راتب فهل هذا الأمر يصبح قانوني.

الموارد البشرية توضح عدم إجبار العامل على إجازة بدون أجر

بينما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الحساب الرسمي الخاص بها بموقع تويتر أنه لا يتم السماح لهذا الشخص أو صاحب العمارة أن يكون بان العامل على إجازة دون أجر بغير موافقته الكتابية من خلال التهرب، حيث أوضحت المادة 90 من النظام أنه ينبغي على صاحب العمل أن يقوم بدفع أجر لعامر والرواتب المستحقة بالعملاء الرسمية في المملكة السعودية ويتم صرف الرواتب مرة واحدة في الشهر، وأوضحت أن عند تأخير صرف الأجور يكون في النظام الثاني يمكنك أن تقوم بتقديم بلاغ بشكل إلكتروني من خلال تطبيق معا للرصد.

الموارد البشرية تجدد التذكير ببلاغات تأخير الرواتب

قد أوضحت المملكة السعودية أن عند تأخير صرف الأجور ومخالفة النظام ينبغي الإبلاغ عن هذا الأمر من خلال الحساب الخاص بك على موقع تويتر عند عند تأخير سوف الأجور يكون هذا الأمر مخالف بشكل كبير من النظام ينبغي لهذا الشخص أن يكون يقوم برفع البلاغ من خلال تطبيق مع الرسمي وهذا جاء رداً على استفسار نظام الوزارة من قبل الأهل المستفيدين، وأوضحت أنه يعمل في الشركات ولم يتم توضيح هذا الأمر من قبل وضعها صاحب هذا البرنامج.

ملفات العاملين في القطاع الخاص

وزاره الموارد البشرية أعلنت قيام أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية موضحاً سوق العمل في السعودية بينما أوضحها من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر موقع تويتر عن اقامة بالذهاب إلى مقر اللجنة الوطنية أهم المواضيع الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص وكان التركيز على ذكاء سوق العمل السعودية مع النظام الجديدوهو ويتمنى لهم التوفيق والنجاح بشكل دائم.