التعليم والتدريب تطلق منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، عن إطلاق منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين، مشيرةً، أنه يتم العمل على تجربتها في الوقت الحالي، من خلال مراكز المحوسبة، وتعمل المنصة على تمكين المكفوفين في إداء الاختبارات والتحكم فيها، وذلك كله في إطار سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها المملكة، وخصوصًا وزارة التربية والتعليم التي وفرت العديد من المنصات الإلكترونية، لخدمة الطلاب والمعلمين، من بينها منصة مدرستي الإلكترونية لتحقيق أهداف الوزارة وهيئة التقويم الاستراتيجية.

منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين

وتفتح الهيئة أبوابها من خلال المنصة لجميع المتعاملين، للاستفادة من كافة الخدمات، وخصوصًا أصحاب الهمم، وذوي الإعاقات المختلفة، وذلك لأن هناك درجات عدة للإعاقة، بالإضافة إلى أن الهيئة تحاول تلبية رغبات وتطلعات ذوي الإعاقة مهما كانت درجتها.

وذكرت الهيئة، أنها ستقوم بالعمل على معرفة وتحديد أنواع الإعاقات ودرجتها، حيث أنه بناءً عليها سيتم تحديد مسار الاختبار، والأدوات التي تتناسب معهم إلكترونيًا، ولكن بوجه عام، كل ما يرغب بالحصول عليه ذوي الإعاقة سيجدونه، بالإضافة إلى خدمات مراكز الاختبارات التي أطلقتها الهيئة، والمتاحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما وفرت الهيئة، وسائل تنقلهم إلى تلك المراكز، وموجهة إلى المعاقين حركيًا، إلى جانب مجموعة من الشاشات والحاسبات، التي تتناسب معهم، موضحةً، أنه يتم التواصل معهم طوال الوقت، من أجل التعرف على احتياجاتهم، والتعرف أيضًا على الخدمات التي يرغبون بالحصول عليه.

التسجيل في اختبارات الرخص المهنية

وقد دعت الهيئة، إلى التسجيل في اختبارات الرخص المهنية، للمعلمين والمعلمات المكفوفين، وخصوصًا من يشغلون وظيفة تعليمية، وذلك عن طريق المبادرة بالاتصال على رقم 920033555، وهو رقم إدارة العناية بالمستفيدين والتابع للهيئة رسميًا، وسوف يقوم أحد المسؤولين بالرد عليك، علمًا بأنه ينبغي المبادرة بالتسجيل قبل حلول يوم 20 يناير الجاري، الموافق يوم الأربعاء، وذلك من أجل سهولة إجراء اختبار الرخصة المهنية لجميع المتقدمين.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور/ حسام بن عبد الوهاب زمان، رئيس الهيئة، والذي حضر لحظة الإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية لاختبارات المكفوفين، أن تلك الخطوة تدخل في إطار خدمات المستفيدين، من المعلمين والمعلمين من الاختبارات والمقاييس.