رابط منصة مدرستي الجديد بعد التحديث || أعرف خطوات دخول المنصة إلكترونياً من حساب نظام نور

بعد قرار وزارة التعليم السعودية أستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عن بعد، بدأ البحث عن رابط منصة مدرستي الجديد الذي تم تحديثه من قبل الوزارة لكي يتمكن الطلاب من معرفة جدول الحصص الدراسية، والدخول على المنصة من خلال كلمة المرور أو رقم الهوية الخاصة بكل طالب، عن طريق الدخول عبر نظام نور أو ميكروسوفت، وسوف نقدم لكم خطوات دخول المنصة والرابط الجديد، وكل ما يهم الطلاب حتى يتمكنوا من متابعة الدروس والتفاعل مع المعلم عن طريق المنصة التعليمية.

رابط منصة مدرستي الجديد 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة أن جميع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يمكنهم دخول منصة مدرستي عبر رابط المنصة الجديد، الذي تم تحديثه وقالت الوزارة أن المنصة تعمل على محاكاة للواقع التعليمي من بداية اليوم الدراسي من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني للمملكة، وأداء التمارين الرياضية، ثم أستعراض جدول الحصص اليوم، والدخول إلي الفصل مع المعلم وتهدف المنصة إلي تفاعل المعلم مع الطالب، من خلال النقاش والإطلاع على إنجازات الطالب.

رابط منصة مدرستي الجديد وتسجيل الدخول عبر نظام نور

يتم الدخول إلي منصة مدرستي عبر نظام نور من خلال حساب ولي أمر الطالب عبر الخطوات التالية.

تسجيل الدخول من حساب نور. تسجيل أسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. إدخال رمز التحقق. الضغط على تسجيل الدخول.

طريقة دخول الطالب منصة مدرستي والتفاعل معها

بث الدروس من قناة عين من المنصة بحساب الطالب

رابط منصة مدرستي الجديد للتعلم عن بعد

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن التعليم في الفصل الدراسي الثاني سوف يكون عن بعد، من خلال منصة مدرستي للتعليم قبل الجامعي وأعلنت أن التعلم عن بعد سيكون حتى الأسبوع العاشر، وبعدها سوف تقرر الوزارة شكل باقي الأسابيع وأعلنت أن اليوم الدراسي للمرحلة المتوسطة والثانوية سيبدأ من التاسعة صباحاً، والمرحلة الابتدائية سيكون في الثالثة عصراً،وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى متميز، ينال رضائكم متابعينا في داخل المملكة العربية السعودية، ونحن على أستعداد للرد على أستفساراتكم في أي وقت.