أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد حمود القائفي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد حمود القائفيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد حمود بن حميد القائفي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني والتضحية في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية حيث كان واحداً من أبرز مناضلي الثورة اليمنية السبتمبرية والمدافعين عنها، كما كان شخصية عسكريه ذات مبادئ وطنية ثابتة ولها مواقف نضالية واجتماعية وإنسانية كبيرة.

ولفت أبوارس إلى أن العميد القائفي قد أفنى حياته لإصلاح ذات البين وكان يعمل بكل صدق وإخلاص في المناصب التي تقلدها، مؤكداً أن رحيله خسارة فادحة على مديرية خارف وعمران خاصة وعلى الوطن عامة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية للأستاذ يحيى حمود القائفي عـضو اللجنة الدائمة الرئيسية واخوانه وكافة آل القائفي بمديرية خارف محافظة عمران بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".