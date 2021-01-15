اليمن تدين الاعتداءات الحوثية على السعودية وتؤكد وقوفها مع المملكة

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية 3 طائرات بدون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة باتجاه السعودية.
وأكدت الخارجية اليمنية في بيان لها، اليوم وقوف بلادها مع المملكة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، مؤيدة كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة أشكاله.
وذكرت الخارجية اليمنية في بيانها أن قرار الحوثيين بيد إيران لإذكاء الصراع واستمرار الحرب.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه المملكة من قبل الحوثيين ، مشيرة الي أن مدينة الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية.
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