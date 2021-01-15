منصة أحكام للهيئة العامة لعقارات الدولة

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منصة الأحكام للهیئة العامة لعقارات الدولة،قد تزايد معدل البحث على محركات البحث جوجل على المنصات الإلكترونية الخاصة بحكومة المملكة العربية السعودية وكافة الوزارات والهيئات المعنية بها، ومن ضمن تلك المنصات وأهمها المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، وقد اتاحة تلك الهيئة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بها منذ يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر لعام 2020، وقد منحت الهيئة العامة لعقارات للمملكة العربية السعودية حق التسجيل لكل من يحمل الجنسية السعودية، وسنسرد في الفقرات القادمة جميع التفاصيل الخاصة بأهمية المنصة وكيفية التسجيل فيها.
أهمية منصة أحكام الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية
قد قامت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية بإصدارها لمنصة رقمية للتسهيل على كل مواطن سعودي الانتهاء من الإجراءات المطلوبة ، ولذلك قد شهد محرك البحث جوجل في الآونة الأخيرة تزايد ملحوظ في معدل البحث على الرابط الخاص بمنصة أحكام الهيئة العامة لعقارات المملكة العربية السعودية، ويتهافت أبناء المملكة العربية السعودية في التسجيل على المنصة لكي يتمكنوا من امتلاك سكن أو لإيداع طلبات إثبات صكوك ملكية لعقارات يمتلكونها بالفعل، ولذلك قد احتلت المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية المراكز الأولى في معدلات البحث وذلك لأهمية تلك المنصة لدى الشعب السعودي، وقد ترتب على ذلك الإقبال الكبير من الزوار إلى المنصة أن البعض قد اشتكى من صعوبة التسجيل عليها نظرًا لذلك الضغط الكبير.طريقة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بأحكام الهيئة العامة للعقارات
- أولاً يجب على الزائر التوجه إلى رابط منصة أحكام الهیئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية، ومن الممكن الانتقال إلى الرابط الخاص بها.
- ثانيًا: يقوم الزائر بالدخول على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول، ويقوم من بعدها بملء كافة البيانات والمعلومات الخاصة به وتلك البيانات هي:
- الأسم
- رقم الهوية
- رقم الهاتف المحمول
- البريد الإلكتروني
- ثالثًا: يجب على الزائر مراجعة كافة الشروط المرفقة ومن بعدها يجب عليه إرفاق كافة المستندات المطلوبة لكي يتمكن من استكمال التسجيل سواء من أجل الحصول على مسكن أو لإثبات صكوك الملكية.
الوسوم
منصة الأحكام للهیئة العامة لعقارات الدولة،قد تزايد معدل البحث على محركات البحث جوجل على المنصات الإلكترونية الخاصة بحكومة المملكة العربية السعودية وكافة الوزارات والهيئات المعنية بها، ومن ضمن تلك المنصات وأهمها المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، وقد اتاحة تلك الهيئة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بها منذ يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر لعام 2020، وقد منحت الهيئة العامة لعقارات للمملكة العربية السعودية حق التسجيل لكل من يحمل الجنسية السعودية، وسنسرد في الفقرات القادمة جميع التفاصيل الخاصة بأهمية المنصة وكيفية التسجيل فيها.
أهمية منصة أحكام الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية
قد قامت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية بإصدارها لمنصة رقمية للتسهيل على كل مواطن سعودي الانتهاء من الإجراءات المطلوبة ، ولذلك قد شهد محرك البحث جوجل في الآونة الأخيرة تزايد ملحوظ في معدل البحث على الرابط الخاص بمنصة أحكام الهيئة العامة لعقارات المملكة العربية السعودية، ويتهافت أبناء المملكة العربية السعودية في التسجيل على المنصة لكي يتمكنوا من امتلاك سكن أو لإيداع طلبات إثبات صكوك ملكية لعقارات يمتلكونها بالفعل، ولذلك قد احتلت المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية المراكز الأولى في معدلات البحث وذلك لأهمية تلك المنصة لدى الشعب السعودي، وقد ترتب على ذلك الإقبال الكبير من الزوار إلى المنصة أن البعض قد اشتكى من صعوبة التسجيل عليها نظرًا لذلك الضغط الكبير.طريقة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بأحكام الهيئة العامة للعقارات
- أولاً يجب على الزائر التوجه إلى رابط منصة أحكام الهیئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية، ومن الممكن الانتقال إلى الرابط الخاص بها.
- ثانيًا: يقوم الزائر بالدخول على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول، ويقوم من بعدها بملء كافة البيانات والمعلومات الخاصة به وتلك البيانات هي:
- الأسم
- رقم الهوية
- رقم الهاتف المحمول
- البريد الإلكتروني
- ثالثًا: يجب على الزائر مراجعة كافة الشروط المرفقة ومن بعدها يجب عليه إرفاق كافة المستندات المطلوبة لكي يتمكن من استكمال التسجيل سواء من أجل الحصول على مسكن أو لإثبات صكوك الملكية.
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