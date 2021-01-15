رسم علم السعودية بطريقة سهلة وبسيطة، لكل دولة عربية وأجنبية علم خاص بها يحتوي على رمز خاص بها ويتعلم المواطنين منذ الصغر رسم علم وطنهم كما يفعل أبناء السعودية وتعلم رسم العلم منذ الصغر يهدف إلى غرس حب الوطن في نفوس الأطفال ويدل العلم على وحدة الدولة تحت قانون واحد وحكم واحد والعلم السعودي يتميز عن غيره باحتوائه على كلمة التوحيد والإخلاص لله فيوجد به كلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمملكة العربية السعودية بلد الإسلام وتضم الحرمين الشريفين ومكة المكرمة التي يوجد بها الكعبة المشرفة والمدينة المنورة التي يوجد بها المسجد النبوي الشريف من خلال المقال سوف نوضح بالخطوات طريقة سهلة لتعلم رسم العلم السعودي.

كيفية رسم العلم السعودي بطريقة سهلة

حتي يتمكن مواطنين المملكة العربية السعودية من رسم العلم بشكل سهل ويكون جميل المظهر ويبدو مثل العلم الحقيقي عليك اتباع خطوات الرسم التالية.

في ورقة بيضاء ونظيفة يرسم علم فارغ.

تكتب عبارة ، لا إله إلا الله محمد رسول الله، داخل العلم.

تكتب عبارة ، لا إله إلا الله محمد رسول الله، داخل العلم. داخل العلم وأسفل الكلام يتم رسم سيف موجه نحو الداخل.

يتم تلوين العلم السعودي باللون الأخضر بعد الانتهاء.

مكانة العلم السعودي بين الدول

العلم السعودي له مكانة خاصة ومتميزة بين أعلام الدول العربية والعالم كله وذلك لأنه يضم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتدل على الحكم بالشريعة الإسلامية ووجود السيف المسلول به الذي يدل على الحزم في تنفيذ العدل في المملكة واللون الأخضر للعلم يشير إلى الرخاء والإذهار في المملكة العربية السعودية وعلم المملكة هو الوحيد الذي لا ينزل إلى نصف السارية أثناء فترة الحداد ولا ينكس أبدًا، من خلال شرح تفاصيل العلم أصبح من السهل الآن رسمه بشكل احترافي.

موعد اليوم الوطني السعودي

يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي وهو من أهم المناسبات والأيام ويتم الاحتفال به في جميع المدارس وجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو يوم إجازة رسمية.