تطبيق Signal الجديد بديل تطبيق واتساب

تطبيق Signal الجديد الذي يتخلى عنه مستخدمي واتساب، بدأ الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب بالرد بشكل عنيف بعد وجود قوانين تخترق خصوصية هذا المستخدم وبالتالي عند عدم استخدامها تتسبب في إلغاء تنشيط الحساب إذا لم تقوم بالضغط على كلمة موافق، وأكدت أن هذا الأمر غير مقبول

وبدأ العديد من الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق واتساب إلى استخدام التطبيق المنافس له سنجل والذي يزداد البحث عليه في الفترة الأخيرة حيث سجل تطبيق سنجل المشفر زيادة كبيرة في الاشتراك بعد أن قامت واتساب للتحديث الخاص بالخصوصية الجديدة لجميع المستخدمين.

تطبيق سنجل منافس واتس آب

تتضمن هذه القواعد على أن يكون جميع المستخدمين خارج المملكة والاتحاد الأوروبي بالموافقة على مشاركة المزيد من البيانات مع فيسبوك وعند عدم الموافقة عليها سوف يتأثر بشروط الخصوصية الجديدة، وبالتالي لم يتمكن من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم بدا من 8 فبراير مع وجود العديد من الأشخاص نافذة منبثقة واتساب

وقاموا بالنقل والضغط على كلمة موافق دون الاطلاع على الشروط بشكل كامل، وبالتالي لم يتم توضيح تغييرات مشاركة بيانات فيسبوك من ضمن التعليمات الخاصة بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث تتضمن هذه البيانات الشخصية أن يكون جميع المستخدمين من موافقة عليها وأرقام الهواتف وبدأ الجميع بالاتجاه إلى الاشتراك في تطبيق سنجل.

دمج فيس بوك وواتساب

حيث يحتوي تطبيق واتساب على قسم يشمل جميع المعلومات التي يشاهدها واتساب مع شركات فيس بوك والتى تنص على يشارك واتساب بعض الفئات المحددة ومن ضمنها رقم الهاتف، وجميع المعلومات أو المعاملات التي تتم من خلال هذا التطبيق أو جهاز المحمول وكذلك يمكنه الاطلاع على عنوان الآي بي الخاص بك مع وجود مقترحات جديدة تتضمن بعض المواد التسويقية حول شركات فيس بوك والتي تقوم بدمج على فيسبوك واتساب وانستغرام حتى يصبح شيء واحد في النهاية.