شروط نظام الإقامة الجديد بالسعودية 2021 تقوم المملكة السعودية بتقديم العديد من الخدمات الهامة التي يهتم بها العديد من الوافدين الذين يأتون إلى المملكة السعودية للعمل وبعض الأشخاص يأتون إلى المملكة للإقامة بشكل دائم، وخاصة رجال الأعمال الذين يريدون استثمار أموالهم والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي

وبالتالي يبحث عن الشروط المحددة نظام الإقامة الجديد بالسعودية، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال المقال اليوم بشكل تفصيلي خاصة ان في الفترة الاخيرة أصبح من أهم الخدمات العامة لدى العديد من المقيمين معرفه نظام الإقامة الجديد داخل المملكة السعودية.

شروط نظام الإقامة الجديد بالسعودية 2021

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة شروط الحصول على الإقامة بالمملكة السعودية بشكل تفصيلي وعليكم الشروط كالآتي:

أولا ينبغي أن يكون هذا الشخص الذي يريد أن يحصل على الإقامة لديه جواز سفر معتمد وساري المفعول، وألا يقل عمره عن 21 بالإضافة إلى أهمية أن يكون هذا الشخص حسن السير والسلوك.

يجب ألا يكون هذا الشخص على ذمة قضية جنائية أو مسجل جنائي أو لديه أي سوابق قضائية وأن قام بأداء الخدمة العسكرية في بلده وينبغي تواجدها من قبل وزارة الصحة لا يتعدى الستة أشهر يثبت عدم إصابته بأمراض معدية أو فيروسات جانب إلى أهمية تواجدها وبيانات الذمة المالية لكي يتمكن من الحصول على نظام الإقامة الجديد بالسعودية.

أنواع الإقامة في المملكة

قامت المملكة السعودية بتحديد نظام الإقامة من قبل مجلس الوزراء السعودي حيث يحصل بعض الأشخاص على الإقامة مدى الحياة والبعض الآخر لمدة محددة، ويتم دفع مبلغ 800 ألف جنيه السعودي مرة واحدة لكي يحصل على الإقامة المميزه دون مدة محددة أما الاقامة السنوية يتم دفع 100, 00 جنيه السعودي سنوياً لكي يتمكن من تجديد تجديد الإقامة كل عام.