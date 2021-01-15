أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالمملكة السعودية 1442 قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بالبدء في توزيع أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الثاني حيث يتم الاستعداد بشكل نصف للعودة إلى الدراسة مرة أخرى، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب والمعلمين وذلك من خلال اتباعاً جميعا الأساليب الوقائية لمنع الإصابة

حيث قامت وزارة التعليم بتوفير نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وبالفعل تم الانتهاء من الفصل الدراسي الأول وقام الطلاب بأداء الاختبارات ومعرفة النتائج، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة توزيع الأسابيع الدراسية للفصل الدراسي الثاني بعد الإجازات التي حصل عليها جميع الطلاب.

توزيع الأسابيع الدراسية الفصل الدراسي الثاني

قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول بالمملكة السعودية وقامت بمنع الحضور إلى المدارس والجامعات للحفاظ على صحة الجميع، وتم استكمال الدراسة من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة التعليم عبر الإنترنت وبالتالي أعلنت وزارة التعليم أن عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني حوالي 16 أسبوع تبدأ من 11 يناير 2021 وسوف تنتهي 2 مايو 2021 وبالتالي سوف يكون عدد أيام الدراسة أربع أيام في الاسبوع وقامت بتوزيع الاسابيع الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني كالاتي:

الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني: يبدأ من تاريخ 11 يناير، وحتى 15 من يناير.

الأسبوع الثاني: يبدأ في 18 من يناير، 22 من يناير.

الأسبوع الثالث الفصل الدراسي الثاني: يبدأ من تاريخ 25 من يناير، وحتى 29 من يناير.

الأسبوع الرابع بالفصل الدراسي الثاني: يبدأ في تاريخ 3 من فبراير، ويستمر حتى 7 من فبراير.

الأسبوع الخامس: يبدأ من 10 من فبراير، ويستمر حتى 14 من فبراير.

الأسبوع السادس: يبدأ في 17 من فبراير، وحتى 21 من فبراير.

الأسبوع السابع: يبدأ من 24 من فبراير ويستمر حتى 28 من فبراير.

الأسبوع الثامن: يبدأ في الأول من مارس وينتهي في الثالث من الشهر ذاته.

الأسبوع التاسع: يبدأ من تاريخ 8 مارس ويستمر حتى الـ 13 من مارس.

الأسبوع العاشر: يبدأ من تاريخ 15 مارس وينتهي في الـ 19 مارس.

الأسبوع الحادي عشر: يبدأ من 22 مارس ويستمر حتى 26 مارس.

الأسبوع الثاني عشر: يبدأ في 29 مارس وينتهي في 4 من إبريل.

الأسبوع الثالث عشر: يبدأ في الـ 7 من أبريل ويستمر حتى 11 أبريل.

الأسبوع الرابع عشر: يبدأ في 14 أبريل وينتهي في 18 أبريل.

الأسبوع الخامس عشر: يبدأ من تاريخ 21 أبريل وينتهي في الـ 25 أبريل.

الأسبوع السادس عشر: يبدأ من تاريخ 28 أبريل ويستمر حتى الثاني من مايو.

التقويم الدراسي 1442

قد أكد التعليم بالمملكة السعودية أن عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني سوف تكون 16 أسبوع عدد ايام العام الدراسي سوف تكون حوالي 117 يوماً، أما بالنسبه للإجازات والعطلات الرسمية سوف تكون حوالي 35 يوماً، وسوف تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم 29 ابريل 2021 وتبدأ عودة المدارس مرة اخرى يوم الثلاثاء 23 مايو 2021 وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 31 مايو 2021.