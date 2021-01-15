أخبار اليمن : وقفة احتجاجية بصنعاء تطالب بتحييد النفط ورفع الحظر

وقفة احتجاجية بصنعاء تطالب بتحييد النفط ورفع الحظرنظمت شركة النفط اليمنية اليوم وقفة احتجاجية إمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، تحت شعار " المبعوث الأممي: يسمع، يرى، ولا يتكلم " تنديداً باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان.

واستنكر بيان صادر عن اللجان النقابية بشركة النفط والنقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التغاضي الفاضح للأمم المتحدة عن القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أمميه.

وأدان البيان انحياز مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإصراره على قلب الحقائق وتحوله إلى طرف مشارك في قتل وحصار أبناء الشعب اليمني.

وأشار إلى أن مهمة المبعوث الأممي تكشفت حقيقتها وأهدافها من خلال إصراره على صرف الأنظار عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتستر على الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين والمشاركة في الحصار والقرصنة على الاحتياجات الضرورية من المشتقات النفطية.

وجدد البيان، الدعوة للأحرار في العالم، الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته والضغط على هذه المنظمة والمسئولين فيها ومطالبتهم بإيقاف الحرب الظالمة على اليمن والإفراج عن كافة السفن النفطية والغذائية المحتجزة وعدم احتجازها نهائياً، وكذا فتح الموانئ البحرية والجوية.

وطالب بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.