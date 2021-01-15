الإمارات: موقفنا داعم لسيادة المغرب على الصحراء

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، على موقف دولة الإمارات الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، الجمعة.

وجاء تأكيد الشيخ عبدالله بن زايد على موقف الإمارات من سيادة المغرب للصحراء خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الولايات المتحدة والمغرب عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "نؤكد على موقف دولة الإمارات الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية".

وأضاف: "حرصنا على أن نكون في طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء".

ومن ناحيته أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شينكر، أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود.

وأوضح بوريطة: "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية".