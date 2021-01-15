بايدن يعيد تعيين ديفيد كوهين نائبا لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - اختار الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد كوهين، لإعادة شغل المنصب فى الوكالة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





واختار بايدن منسق الطوارئ فى مدينة نيويورك ليكون على رأس قيادة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. كما قام بايدن، وفق بيان صادر عن فريقه الانتقالى، بتعيين نواب مسؤولين على مستوى وكالة حماية البيئة ومكتب الإدارة والميزانية.

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