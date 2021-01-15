جدة - نرمين السيد - وتطال العقوبات الجديدة مؤسسات الصناعات البحرية والجوية والجوفضائية الإيرانية، بالإضافة إلى مؤسسات مرتبطة بالأسطول البحرى لخطوط الشحن "إريسل جروب"، حسب وكالة "رويترز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مؤسسات إيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.