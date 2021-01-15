ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض فى بيان اليوم أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى ليبيا منذ بدء جائحة كورونا وصل إلى 108.017 حالة، و85 ألفا و68 متعافى، فيما وصل إجمالى حالات الوفاة إلى 1.651 حالة.

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