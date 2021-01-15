غضب سودانى بعد منع سفير الخرطوم فى إثيوبيا من التصريح أو زيارة الحدود 

جدة - نرمين السيد - انتقد رئيس المفوضية السودانية القومية للحدود، معاذ تنقو، تصريحات السفير الإثيوبى لدى الخرطوم التى قال فيها إن السودان استولى على معسكرات وأراضى فى حدود بلاده، مستنكرا فى الوقت ذاته منع السفير السودانى فى إثيوبيا من التصريح أو زيارة الحدود.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، نفى تنقو هذه التصريحات وقال فى المقابل "سفيرنا بإثيوبيا غير متاح له التصريح ولا حتى زيارة الحدود" فى إشارة إلى أن السودان لم يتخذ قرارا كهذا مع سفير إثيوبيا.

وأكد أن المفوضية المشتركة جاهزة لوضع العلامات والإحداثيات وفق اتفاقية تم إبرامها بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك، واتهم إثيوبيا بالتماطل، وتوعّد بلجوء البلاد للتحكيم الدولى حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الحدودى مع إثيوبيا، بحسب صحيفة الصيحة المحلية.

وقطع بأن السودان لن يقبل بأى نفوذ إثيوبى على أراضيه، ودعا للالتزام باتفاقية 1992، التى ألزمت بها إثيوبيا نفسها فى السابق، وأشار إلى انّ الاتفاقية نصّت على المُحافظة للوضع الراهن فى 1972.

وأضاف "لم يكن بيننا والإثيوبيين خلاف فنى واحد حول عملية تكثيف وضع العلامات على الحدود المشتركة".

وأشار إلى أن موقف السودان فى الحدود الشرقية هو "تكثيف وضع علامات الحدود، ومن ثم التعامل مع الإثيوبيين فى المناطق التابعة للسودان وفق قوانينه".

ورفض تنقو إن تكون المناطق الحدودية "مناطق تكامل"، موضحًا أن ذلك يعنى "التخلى عن الأرض السودانية للغير".

وقال تنقو إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا فى العام 1902، دخلت حيز النفاذ فى العام 1903، وهو العام الذى رُسمت فيه حدود البلدين.

ويُعرف فى الأعراف القانونية أن دخول اتفاقية ما حيز النفاذ يأتى بعد اكتسابه الصيغة القانونية بموافقة جميع الأطراف.

وأشار تنقو إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين وجدت فى العام 2010 العلامات التى وُضعت فى 1903 فى أماكنها وفق الأحداثيات.